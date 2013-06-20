محطات: مناجم النحاس في النرويج

مناجم النحاس

في مدينة افاسنس التي تقعُ على الساحلِ الغربي جنوبَ النرويج, يستخرجُ أجودُ أنواع النحاس في العالم, ذالك المعدن الذي صُنِعت منه النسخةُ الأولى لتمثال الحرية الشهير في الولايات المتحدة.

مكتبة الفلفلي

مكتبةُ الفُلفُلي في بغداد واحدة من الصروح التي أخذت على عاتقها الحفاظ على الذاكرة البغدادية، فهذه المكتبة أصبحت المصدر الأول للعراقيين الباحثين عن الأرشيف الصوري لمدينة بغداد.

فن التذهيب

الطِلاءُ بماء الذهب مهنة عُرفـَت على أيامِ الفراعنة, وعاشت عصرَها الذهبي في القرن السابع عشر, استجابة لحياة الترفِ أنذاك. ولقد ظلـّت هذهِ المهنةُ بعيدة عن التكنولوجيا ولا تعترف إلا بالطريقةِ الكلاسيكية القديمة التي تستدعي مهارة يدوية وملاحظة بالعينِ المجردة.