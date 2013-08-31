محطات: قرية الفايكنغ والفخار الملتاني

- قرية الفايكنغ: في إحدى مدن النرويج يمكن التعرّف على طريقة حياة الأجداد الذين أجادوا التعايش مع ظروف قاسية في البرّ والبحر.

- الفخار الملتاني: في مدينة باكستانية مهنة تتوارثها العائلات جيلاً بعد جيل من خلال تطويع الصلصال الأبيض في منتجات حرفية.

- النقش على العرعار: أصبح هذا النوع من الخشب عنواناً تفاخر به مدينة الصويرة جنوب المغرب ومحط أنظار السيّاح.