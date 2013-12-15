محطات: صائدو الجدران في أميركا

صائدو الجدران في أميركا

هم مجموعةٌ من الفنانين في مدينة بالتيمور الأميركية اتخذوا من جدرانِ البناياتِ المتهالكة مكاناً يرسمون عليه لوحاتهم، لتنبيه من يهمهُ الأمر الى قضية البنايات الآيلة للسقوط.

ورغم عدم شرعية عملهم إلا أنهم يؤدون رسالةً إنسانية.

جرعة موسيقى-بلجيكا

جرعةُ موسيقى جرعةُ ضحك.. هذا ما يمكنُ أن نطلقهُ على التجربةِ الإنسانية التي بادر بها نفرٌ من المُختصين البلجيكيين من موسيقيين ومهرجين للتخفيف من آلام الأطفال في المستشفيات.

كسلان البحر – السعودية

وضمن سلسلة اكتشاف أعماق البحر الاحمر/ قصتنا لهذه الحلقة عن واحد من أجمل المخلوقات البحرية يدعى "كسلان البحر".