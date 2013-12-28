محطات: احتفالات الوالون في بلجيكا

احتفالات الوالون - بلجيكا

يحتفل شعب الوالون البلجيكي سنويا لتكريم المقاتلين ممن ساهموا في معارك استقلال بلجيكا. أبرز فقرات هذا الاحتفال هي فعالية إحياء أسطورة العصي الطويلة والتي ارتبطت بذاكرة أهالي مدينة نامور الوالونية.

سوق الموسيقيين - السعودية

رغم جدل الحلال والحرام في السعودية حول الموسيقى فإن سوق الطرب الذي يتجاوز عمره الأربعين عاما, ليس له مثيل في منطقة الخليج. يقع هذا السوق وسط مدينة الرياض ويحتضن محلات بيع الآلات الموسيقية للهواة والمحترفين, وأيضا مكان لتعليم للموسيقى, بالطريقة الفطرية.

القوجا أو الكازاخيين العرب - كازاخستان

القوجا... هذه هي التسمية المحلية للكازاخيين العرب, الذي سكنوا هذه المناطق من آسيا الوسطى إبان القرن السابع الميلادي. انصهار القوجا في المحيط المحلي لم ينسهم أصولهم العربية التي يعتزون بها.