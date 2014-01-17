محطات: خليج الدلافين في فرنسا

خليج الدلافين

يشهدُ خليجُ الدلافين في مقاطعةِ البروتاين الفرنسية نشاطاً ملحوظاً من قِبلِ الناشطين / من اختصاصيين و متطوعين لحمايةِ الدولفين / وتعريف الجمهور بثقافة الرفق بالحيوان // جمعية قوس الدولفين هي الرائدة بين اثني عشر جمعية بدأت تمارسُ نشاطَها التطوعي لرعايةِ هذا الحيوان الودود.

التوربيدو

توربيدو فاكتوري torpedo factory واحدٌ من اهمِ مراكزِ الفنِ المعاصرة واستطاعَ خلالَ العقوده الاربعِ الماضيةِ أن ينمو ويتطور ليشيع رسالةَ الفن وهي تنتصرُ للحياة اذ صارمثالا حيا على رغبة الشعوب في الحياة الامنة من خلال اختيار البهجة على حساب الحرب, فقد كان المبنى في الماضي مصنعا للطوربيدات الحربية.

الهالووين في السويد

في السويد تحولت اعيادُ الهالوين ذات السِمةِ الدينية في السابق / الى احتفالٍ علماني // حيثُ تُغلَقُ الدوائرُ الرسميةُ أبوابَها للاحتفالِ به / والاستمتاعِ بممارسةِ الانشطةِ المرافقةِ لهذا العيدِ / كالخُدعْ وارتداءِ الملابسِ الغريبةِ والاقنعة // وفي هذا اليوم تروى وبشَكلٍ خاص حكاياتٌ مختلفةٌ عن أشباحِ الليل

