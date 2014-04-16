محطات: العسل الجبلي في الإمارات

تربية النحل - الإمارات

تربية النحل الجبلي إحدى اقدم المِهن التي عرفت في منطقة الخليج العربي، لهذه المهنة 3 مواسم، أهمُها موسم السدر نسبة إلى شجرة السدرة التي تُعد من أفضل النباتات المناسبة لعسل النحل، والتي تكثر زراعتها في الإمارات.



أوبرا ألف ليلة وليلة - النرويج

نجحت المؤلفة النرويجية فانيا حميدي أيساكسون في تطويع نص ألف ليلة وليلة للأداء الغنائي الأوبرالي، بلغة جعلت منه نصاً غنائياً موزوناً مع احتفاظها باللغة الدرامية للقصص، ما أعطى لمخرجة العرض مساحة لبناء الرؤية الإخراجية والنجاح بتجسيد ألف ليلة وليلة في طابع أوبرالي.

اليوغا الصاروخية - أميركا

اليوغا التي مارستها أقوام الشرق من قديم الزمان ارتبطت بالتهذيب الروحي لا تُشبه اليوغا اليوم التي أصبحت أقرب الى الرياضة منها الى التربية الروحية، أكثر من 20 مليون أميركي يمارسون أنواع اليوجا، ومن ضمنها الروكت يوغا التي تُعنى بمرونة الجسد وسرعة الأداء.

