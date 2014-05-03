محطات: سباق زولدر

سباق زولدر – بلجيكا

تقاعدت حلبة زولدر في بلجيكا التي بنيت قبل أكثر من نصف قرن، حيث لم تعد تطابق قوانين "فورمولا وان"، غير أن محترف سباق السيارات جو لامينز ورفاقه قاموا بإحياء المضمار من خلال تنظيم أيام "الحلبة المفتوحة" كمكان للمتعة والتدريب.

دار الكتب - مصر

تشهد دار الكتب والوثائق المصرية القديمة التي تحوي كنوزا من المقتنيات التراثية الإسلامية، نشاطا دؤوبا من قبل الخبراء لترميم المخطوطات والقطع الأخرى التي تأثرت بالانفجار الذي استهدف مديرية أمن القاهرة المواجهة للدار.

كلبجة وجنزير - سوريا

رغم المشهد المأساوي الحزين في سوريا فإن هناك من وجد في السخرية أداة للتعبير عن المشهد المأساوي الذي تعيشه البلاد. في حلب سخّر بعض الناشطين الموهوبين لعمل المقاطع الكوميدية التي تسخر من كل المتناقضات سياسياً واجتماعياً.