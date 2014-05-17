محطات: أعياد النوروز في كردستان العراق

أعياد النوروز في مناطق كردستان تأخذ بعداً آخر عدا كونها احتفالاً بالربيع الذي يصادف الحادي والعشرين من أذار/ مارس، فالكرد يعدّونه عيدا قوميا يستذكرون به يوم الخلاص من الملك الجبار وفقا لأسطورة كاوة الحداد.

مسرحية كامب ديفد

السادات بيغن وجيمي كارتر. ثلاث شخصيات لعبت دوراً تاريخياً لإنهاء النزاع الإسرائيلي المصري عبر مفاوضات كامب ديفيد. ولدراماتيكية الأحداث قرر الكاتب الصحافي الأميركي ‫لورانس رايت تحويلها إلى مسرحية تكشف كواليس ما جرى خلال ثلاثة عشر يوما من عمر المفاوضات.

كعكة رومبرغ

في بداية كل عام وحتى نهاية الشهر الثاني من السنة تغزو الأسواقَ والمقاهي الفنلندية كعكة ٌشهيرة تسمى "كعكة رونيبيرغ"، حيث لا تتوفر إلا في هذين الشهرين من السنة. أما لماذا اشتهرت هذه الكعكة فهذا ما تحدثنا به مراسلتنا من فنلندا ديما الساعدي.