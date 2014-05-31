محطات: سيرجان والطبلة وشارع الاستقلال

في حلقة هذا الأسبوع:

- فتى الطبلة: لفت كثيرين من مرتادي شارع الاستقلال وسط اسطنبول حتى أصبح جزءاً منه. فتى يعيل أسرته بعزفه المميز على آلة الطبلة.

- بيتزا الصحراء: أراد سكان صحراء الجزائر منافسة البيتزا الإيطالية بـ"الملة" التي يحضرها الذكور لأنها تتطلب جهدا عضليا.

- الحنّاء: تتميّز منطقة ينبع النخل التابعة للمدينة المنورة بجودة نبتة الحناء فيها. تربتها الطينية الخصبة ساعدت على ازدهار نمو هذه النبتة المحببة لدى الكثير من شعوب الشرق. تطورت استخدامات الحناء حتى باتت تنافس التاتو، غير أنها قصيرة الأثر.