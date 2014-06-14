محطات: حب الباندا في ضيافة البلجيكيين

الباندا

برادايس, حديقة الحيوانات الوحيدة في أوروبا التي فازت بإيواء دب الباندا, بعد أن وافقت الصين على إعارتهِ لبلجيكا. ولأهمية هذا الحيوان المهدد بالانقراض فقد حظي باستقبال مهيب في مطار بروكسل، شارك به الملك والملكة, إضافة إلى رئيس وزراء بلجيكا.

كايت سيرف

التشوق والمتعة والإثارة هي العناوين الرئيسية لرياضة التزحلق على الماء بواسطة الباراشوت. وهي رياضة موسمية تستلزم مسطحات مائية مفتوحة, ورياح مواتية. يمارسها الرجال والنساء, حيث لا تحتاج إلى جهدٍ كبير, بل إلى درايةٍ بالتقنيات.

السوق المصري في تركيا

السوق المصري وسط اسطنبول واحد من أهم معالم اسطنبول, والذي يستقطب السياح من العرب وغيرهم بكثافة. لكن من أين أتت تسمية هذا السوق.