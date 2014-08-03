محطات: مدارس تعليم تسلق الجبال في بلجيكا

تسلق الجبال

حفنة من البارعين في مضمار تسلق الجبال، أنشأوا نوادي خاصة في بلجيكا لتعليم كيفية تسلق أصعب المنحدرات بطريقة آمنة. لهذه الرياضة الخطرة قوانينها ومصطلحاتها الخاصة. تجري التمارين عليها في صالة خاصة، ينتقل من بعدها الهواة إلى الجبال ليتحدوا أنفسهم قبل أن يتحدوا الصخور.

الفضة

صناعة الفضة في تركيا من المهن العريقة التي يتوارثها الحرفيون من جيل إلى جيل. سمعتها انتشرت في البلاد المجاورة وكثير من دول العالم، لحفاضها على ثقافة الأناضول، واستخدامها للرمز الإسلامي في المصوغات.

صحيفة نبض الشارع

في زمن يتقلص فيه عدد قراء الصحف، تمكنت جريدة أميركية في واشنطن من مضاعفة قرائها ومبيعاتها بنجاح. هي ليست أي جريدة، بل يصفها القائمون عليها بأنها صحيفة ذات قلب نابض وقضية عادلة