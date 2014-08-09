محطات: عودة مسرح خيال الظل

في حلقة هذا الاسبوع:

خيال الظل

مسرح خيال الظل كان من بين أهم فنون وسائل الترفيه والتسلية منذ قرون مضت، ويعتمد على بساطة أسلوب الطرح المتميز التي ترسمها ظلال أجسامِالفنانين. شهد هذا الفن صحوة جديدة في السنوات الأخيرة بإبداعات خيال رائعة مع تطور فنون عرضه بشكل مبسط.

توسولان

في حقبة التغييرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الفنلندي، اختار عدد من المثقفين والفنانين الهجرة إلى الريف، ووجدوا في بحيرة تُسَولا مكانا مثاليا لتجمع النخب المثقفة الفنلندية التي ستشكل نواةً لمسيرة التبادل الفكري والإبداع، ومن هنا جاءت تسمية تُسَولا بطريق الفنانين.

فن الشوارع

يزخر شارع الاستقلال في اسطنبول بالعديد من الفرق الموسيقية التركية التي يستأنس بها السياح. قد تنتمي بعض هذه الفرق إلى مكوّن اجتماعي معيّن، تحمل همومه من خلال تراثه الموسيقي. المثير في هذا الشارع احتضانه لمواهب وعازفين من خارج تركيا لتقديم عروضهم.