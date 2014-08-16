محطات: مهرجان بيع الجبن في هولندا

مزادات الجبن

بيع الجبن في مدينة آلكمار الهولندية يتم بطريقة احتفالية وكأنك في كرنفال، حيث يلتقي المزارعون والتجار والمتفرجون في ساحة واغ بلين، تتوسطهم أقراص الجبن الصفراء التي يقوم بنقلها عمال بزي موحد وبحركات استعراضية جميلة.

فانوس اليقطين

في أنطاليا التركية يتفنن السيد عمر في تحويل اليقطين أو القرع إلى تحفة فنية على شكل فانوس مضيء. أشكال هذا النبات المتنوعة من الطويل والكروي والمتعرج، ساعدت عمر في إنتاج نماذج مختلفة من فوانيس اليقطين.

الميدان

منذ التسعينات وكلمة ميدان التي يشترك بلفظها العرب والأوكرانيون تتردد على ألسنة المعارضين الذين بدأوا حراكهم السياسي والاعتصامات في ذلك المكان. الزميل معن حامد يرصد ما جرى في هذا الميدان بشهادة اثنتين من أهم الناشطات في تأييد المعارضة الأوكرانية.