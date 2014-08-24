محطات: صناعة العود في تركيا

صناعة العود

تركيا التي عرفت بموسيقاها المميزة, عرفت أيضا بتفردها بصناعة العود أسوة بالمدرسة العراقية والمصرية. رمضان جلاي واحد من أشهر صناع العود الأتراك, تحولت ورشته إلى ملتقى لعشاق الموسيقى الشرقية من تركيا وخارجها.

مهرجان الطعام

مهرجان الطعام العالمي في بروكسل أحد مظاهر التبادل المعرفي والثقافي عبر المطبخ بين سكان مدينة بروكسل من كل الأعراق. البداية كانت أمنية لمجموعة من شباب مدينة بروكسل أرادوا أن يخصصوا يوما للفرح ومحاربة العنصرية القائمة على الجهل بثقافة الآخر. وبمرور السنوات أصبح هذا المهرجان علامة مميزة في فضاء مدينة بروكسل.

القصبة العتيقة

تحتفظ مدينة القصبة العتيقة بالجزائر بالحكايا والأساطير التي كانت تروى عن فتيات العهد العثماني, وذلك من خلال قصر خداوج, الذي سمي نسبة للفتاة التي فقدت بصرها أمام المرأة لجمالها الآخاذ.