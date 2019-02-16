محطات | أسواق الثميري

أسواق الثميري

من أقدم الأسواق الشعبية وأعرقها في الرياض ويعتبر جزءا هاما من تاريخ المدينة وتراثها ويعد من الأسواق الرائدة للتحف النادرة والصناعات اليدوية .



كروكو بارك

في العام 2015 تم افتتاح أول حديقة للتماسيح في المغرب " كروكو بارك" التي تضم أكثر من 300 تمساح من 23 نوعا تمّ استقدامها من دول عدة.

وتقع الحديقة في "الدرداكة" عند مدخل مدينة أغادير وتمتد على مساحة تزيد على 3 هكتارات من المساحات الطبيعية.



الإمارة المنسية

قصة مدينة "المذرذرة" التي ولدت على أنقاض أول قاعدة عسكرية للمستعمر الفرنسي في موريتانيا وتعتبر شاهدة على الحرب بين فرنسا ورجال الصحراء.

