عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية محطات

محطات | أسواق الثميري

رابط مختصر

أسواق الثميري
من أقدم الأسواق الشعبية وأعرقها في الرياض ويعتبر جزءا هاما من تاريخ المدينة وتراثها ويعد من الأسواق الرائدة للتحف النادرة والصناعات اليدوية .

كروكو بارك
في العام 2015 تم افتتاح أول حديقة للتماسيح في المغرب " كروكو بارك" التي تضم أكثر من 300 تمساح من 23 نوعا تمّ استقدامها من دول عدة.
وتقع الحديقة في "الدرداكة" عند مدخل مدينة أغادير وتمتد على مساحة تزيد على 3 هكتارات من المساحات الطبيعية.

الإمارة المنسية
قصة مدينة "المذرذرة" التي ولدت على أنقاض أول قاعدة عسكرية للمستعمر الفرنسي في موريتانيا وتعتبر شاهدة على الحرب بين فرنسا ورجال الصحراء.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر