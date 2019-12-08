محطات| فن ينفخ الحياة في الطين وقصة الهوية الشنقيطية

أزمة دولار، طحين، بنزين، كهرباء ومياه، تعليم وطبابة .. وصولا إلى فرض ضريبة على مكالمات الواتساب.

انفجر الشارع اللبناني وبدأ حراك شعبي عابر للمناطق والطوائف في مشهد لم يعتده هذا البلد المنقسم سياسيا وطائفيا ومناطقيا. شهر ونيّف مرّ على بداية الحراك والزخم لايزال على حاله.. لكن إلى أين؟ ماذا يعني شعار "كلن يعني كلن"؟ وهل يصمد الحراك في وجه حملات التخوين والترهيب والاعتداءات؟

يصف اللبنانيون ما يعيشونه بالحلم، وبأنه ثورة على الطبقة السياسية التي أخفقت في تأمين أبسط مقوّمات الحياة. فبعد 30 عاما على انتهاء الحرب الاهلية، لا يزال الوضع الاقتصادي خانقا ويزداد سوءا وفرض ضرائب جديدة...

فريق مهمة خاصة تقصّى عن أسباب الحراك الشعبي في لبنان ومن يقف وراءه وإلى أين يمكن أن يصل؟



