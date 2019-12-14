محطات | أسرة سعودية ترث متحف تاريخي يظهر إلى العلن لأول آخر تحديث: السبت 16 ربيع الثاني 1441 هـ - 14 ديسمبر 2019 KSA 22:00 - GMT 19:00 تارخ النشر: السبت 16 ربيع الثاني 1441 هـ - 14 ديسمبر 2019 KSA 21:59 - GMT 18:59 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك محطات | أسرة سعودية ترث متحف تاريخي يظهر إلى العلن لأول PDF اطبع إقرأ أيضاً محطات| فن ينفخ الحياة في الطين وقصة الهوية الشنقيطية 20:58 GMT إقرأ أيضاً محطات|لوحة ساحرة من الأردن للشعب المرجانية تكشف خبايا أعماق البحر 16:00 GMT