محطّات | امرأة القرن العشرين تخلد صورتها داخل لوحات الرسامين الإيطاليين آخر تحديث: السبت 1 جمادي الأول 1441 هـ - 28 ديسمبر 2019 KSA 19:28 - GMT 16:28 تارخ النشر: السبت 1 جمادي الأول 1441 هـ - 28 ديسمبر 2019 KSA 19:27 - GMT 16:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك محطّات | امرأة القرن العشرين تخلد صورتها داخل لوحات الرسامين الإيطاليين PDF اطبع إقرأ أيضاً محطات|لوحة ساحرة من الأردن للشعب المرجانية تكشف خبايا أعماق البحر 16:00 GMT إقرأ أيضاً محطّات | حقبةُ الديناصورات وحيواناتٌ أخرى تعودُ إلى الحياةِ مرةً جديدة 20:19 GMT