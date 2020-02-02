محطات | مهرجان التراث الشعبي العربي آخر تحديث: الأحد 7 جمادي الثاني 1441 هـ - 02 فبراير 2020 KSA 00:25 - GMT 21:25 تارخ النشر: الأحد 7 جمادي الثاني 1441 هـ - 02 فبراير 2020 KSA 00:24 - GMT 21:24 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك محطات | مهرجان التراث الشعبي العربي PDF اطبع إقرأ أيضاً محطات | مغربياتٌ يخضن مغامرةَ الارتقاءِ الاجتماعي والاقتصادي عبرَ الحِناء 18:08 GMT إقرأ أيضاً محطات | لوحاتُ مشاهير بريشة مواهب مغربية شبابية 23:37 GMT