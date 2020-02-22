محطات | رحلةٌ عبر الزمن داخل دار صفية بن زقر آخر تحديث: السبت 27 جمادي الثاني 1441 هـ - 22 فبراير 2020 KSA 19:33 - GMT 16:33 تارخ النشر: السبت 27 جمادي الثاني 1441 هـ - 22 فبراير 2020 KSA 19:33 - GMT 16:33 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك محطات | رحلةٌ عبر الزمن داخل دار صفية بن زقر PDF اطبع إقرأ أيضاً محطات | هولندي يهب حياته لخدمة أصحاب الهمم في المغرب 16:47 GMT إقرأ أيضاً محطات | طبيبةٌ لبنانية تُسخّرُ تقنيةَ "الواقع المُعزّز" لخدمةِ المَرضى والأطباء 14:53 GMT