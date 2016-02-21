ضيف هذا الأسبوع هو الدكتور محمد نوح القضاة، داعية ومفكر إسلامي. محاور اللقاء تدور حول إمكان طرح مبادرات ريادية لجيل الشباب العربي هدفها مواجهة التشدد ومعرفة صحيح الدين الإسلامي. حاز دكتوراه في مجال الفقه وأصوله من الجامعة الأردنية، وتولى منصبين وزاريين (وزير أوقاف ووزير شباب ورياضة).

اختارته الإذاعة الأردنية أكثر الشخصيات تأثيراً على مدى 3 أعوام متتالية. حاز جائزة الإبداع الفكري الأردني. من أبرز القيادات الاجتماعية من خلال إنشائه وإدارته "جمعية الشيخ نوح الخيرية" التي تغطي جميع محافظات المملكة الأردنية.