حلقة هذا الأسبوع هي مع الكاتبة والمفكرة المصرية د. نوال السعداوي التي تُعدّ من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب آرائها ومؤلفاتها الجريئة والصادمة للمجتمع المصري. عُرفت بدفاعها الدائم عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، فهي ترى أنها "حطّمت كلّ التابوهات الممكنة في المجتمع." عُرفت بخصومتها مع الحكومات المصرية ولا سيما في عهد الرئيس الراحل "السادات" حين تعرضت للسجن وتهديدات بالقتل بسبب تصريحاتها. فما هي مفاهيمها في ما يخص تجديد الفكر الديني وما الفرق بين التجديد والهدم ولماذا تصطدم دائما مع النص الديني؟ وبماذا ترد على من يراها تسعى إلى "شيطنة الرجل"؟