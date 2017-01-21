ضيف هذا الأسبوع هو د. إسلمُ ولد سيدي المصطف مفكّر إسلامي موريتاني، عمل على تأصيل الفقه الدستوري الإسلامي أو كما سمّاه هو "فقه السلطان"، رصد ذلك من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال علماء الأمة. ومن خلال أبحاثه تُطرح أسئلة كثيرة عن علاقة الإسلامي بالسياسة وعلاقة الأمّة بالسيادة، وعن مفهوم السياسة الشرعية،

وطرق اختيار رئيس الدولة أو الحاكم أو الإمام.