حلقة هذا الأسبوع هي مع الكاتب والمفكر العراقي د. عبد الحسين شعبان. تعكس مؤلفاته ومساهماته المتنوعة اهتمامات فكرية وثقافية في إطار الحداثة والتنوير والتجديد. له أكثر من 50 مؤلفاً معظمها يدور حول الإسلام والقضايا الفكرية والسياسة والدين والقانون، لكن الكتاب الأكثر شهرة وانتشاراً هو كتاب "فقه التسامح في الفكر العربي الإسلامي المعاصر." والسؤال الملحّ هو: كيف يفرّق شعبان بين ما تدعو إليه الأديان السموية من تسامح، والحروب والإبادات التي ارتُكبت بإسم الدين؟ وكيف يرى تطبيق مفهوم التجديد الديني داخل الفقه الشيعي؟ وكيف يرتب العلاقة بين الدور الذي تؤدّيه حوزة النجف في العراق وحوزة قُم في إيران؟