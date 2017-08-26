ضيف "منارات" هذا الأسبوع الباحث والأكاديمي الجزائري د. الزواوي بغورة وحوار معه حول أسباب توقف الحركات التنويرية الإصلاحية في العالم العربي .. لماذا يرى الدكتور بغورة أن المجتمع العربي أصبح منتجا للتخلف بعدما كان مستهلكا له وما توصيفه لتلك البيئة المنتجة المتخلفة ... و لماذا العالم العربي يعيش انحطاطا فكريا وأين موقع الفكر الإسلامي من تلك المعادلة ... وهل هناك قابلية للاستفادة من التجربة التنويرية الغربية التي أخرجتهم من تخلفهم؟ ولماذا نجحت تجربة الإصلاحي "مارتن لوثر" في تجديد الفكر المسيحي الغربي بينما فشلت حركات التنوير في مجتمعاتنا..