ضيف "منارات" هذا الأسبوع السيد أحمد مراني الوزير الأسبق للشؤون الدينية في الحكومة الجزائرية الذي عايش حركات الإسلام السياسي والمسلح وكان عضوا في جبهة الإنقاذ برئاسة عباس مدني وكان واحدا من شباب ما سمي بالصحوة الإسلامية في الجزائر. فما هي الأدبيات التي اعتمدتها هذه الجماعات والتنظيمات لجذب الشباب إليها؟ السيد أحمد مراني يقول إن عباسي مدني كان يريد أن يكون "خميني الجزائر"، فما العلاقة إذا بين الأفكار التي جعلت الجزائر تعيش عشرية سوداء وبين الفكر الخميني في إيران؟ ما هو فهمه لمنهج "القرآنيين"؟ وما مفهومة للحاكمية والدولة المدنية؟ ولماذا دائما هناك تفريق بين العقل والدين، مع أن الدين يقوم على العقل؟