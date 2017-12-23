حلقة هذا الأسبوع من منارات د. عمر بليمان أستاذ الفلسفة بجامعة الجزائر ركز على دراسة العقلية السياسية في العالم العربي والأخلاق، يركز مشروعه الفكري على تكوين رؤية عقلية للحالة العربية كيف يمكن لنا أن نحرر العقل السياسي العربي من رواسب الاستبداد؟ هل واقعنا السياسي الراهن وليد ظروف اجتماعية أو تاريخية أم أن الشعارات الدينية مسؤولة؟

هل تجديد الحالة السياسية العربية يقتضي في البداية تجديد الفكر الديني وطرق الاستلال الفقهي في الحياة اليومية؟ وهل هناك تناقض بين السياسة والأخلاق ؟