ضيف "منارات" هذا الأسبوع المؤرخ المصري د. خالد عزب تخصص في دراسة الأثار الإسلامية ... اشتغل على المعمار الإسلامي باعتباره تجسيداً حقيقياً للفقه وللفكر الإسلامي .... كما حاول أن يبرئ ما علق بالمعمار الإسلامي باعتباره شكلاً خالياً من المضمون وزخرفاً فارغاً من الفكر فهو يثبت ويدلل في مشروعه أن أي بناء جاء محكوماً بقواعد فقهية وفكرية وبيئية وإنسانية ولم يأت عبثاً أو فوضوياً.

خرج فقه العمران من ذلك الاحتكاك بين رغبات الأفراد في العمارة وبين الفقهاء فنتجت عنه إجابات لكل ما هو حرام وحلال فتمثلت في أشكال المباني وطبيعتها. جاء المعمار الإسلامي راصداً لحدود سلطات الحاكم وسلطات المجتمع.