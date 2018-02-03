ضيف "منارات" هذا الأسبوع الفيلسوف والمفكر الإسلامي د. محمد عثمان الخشت وحوار حول نظريته في الفكر الإسلامي من خلال كتابه "نحو تأسيس عصر ديني جديد" هذه النظرية تقوم على التفكيك لكل ما هو قديم ثم إعادة تأسيس واقع ديني جديد. فهو يدعو إلى تجاوز عصر الجمود الديني الذي يعتبره طال أكثر من اللازم ويعترض على مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي لأنه ترميم لبناء قديم حسب رأيه. طريق الخلاص عند د. الخشت يقوم على العودة إلى "الإسلام المنسي" أو الإسلام النقي" حسب تعبيره ، وأن الإسلام الحالي شوهته وزيفته الأفكار المتشددة والمتطرفة ، ومن هنا تأتي الحاجة إلى تأسيس منظومة كلها جديدة من المرجعيات و الفقه والحديث والتفسير..