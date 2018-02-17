ضيف "منارات" هذا الأسبوع المفكر المغربي د. عبد السلام الطويل واحد من الذين اشتغلوا على جدلية الدين والسياسية ، اشكالية السلطة والدولة من جهة ، والدين بمصادره التشريعية من جهة أخرى، وهو في كل كتاباته يحذر من خطورة ارتباك العلاقة بين الاثنين، لأن هذا الارتباك خلف كثيرا من الحروب في الغرب وكثيرا من الحروب هنا في الشرق.. فهل ظهرت السياسية بشقيها الدولة والسلطة في التشريع الإسلامي كعقيدة ملزمة أم وظيفة إجرائية...

يؤكد د. عبد السلام الطويل أن نموذج دولة المدينة ، دولة سيدنا النبي كانت النموذج الأكثر مثالية عبر وثيقة المدينة التي تعاملت مع المسلمين وغير المسلمين كأمة واحدة.