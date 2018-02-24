ضيف "منارات" هذا الأسبوع المفكر الاقتصادي د. محمود محيي الدين ، النائب الأول لرئيس البنك الدولي والمسؤول عن أجندة التنمية 2030، مؤخرا قام بترجمة مؤلف مهم للمؤرخ الاسترالي "جون هيرست" بعنوان "أوروبا .. تاريخ وجيز" وفيه حاول أن يرصد بوضوح انتقال أوروبا من عصور الظلام إلى عصور التنوير والعلم عبر التركيز على محور الدين والتنمية.. "فهم الدين" محور مهم في قضايا التقدم والتنمية في أوروبا بدأت في القرن 16 إصلاحا دينيا لتحرير العقل ليأتي بعده نيوتن بثورته العلمية في القرن السابع عشر وبعده في القرن الثامن عشر تنطلق انوار التنوير في أوروبا.. لم تكن أوروبا وحدها بل كانت الصين أيضا في ثورة ماوتسيتونج وكوريا الجنوبية وحتى البرازيل وفيتنام .. الكل أعاد غربلة فكره الديني لتنقيته من الخرافة والجهل ..