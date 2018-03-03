ضيف "منارات" هذا الأسبوع د. أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام. بعد أن ترك رئاسة البرلمان العربي راح يفكر في مشروع آخر يكون أكثر شمولية واتساعا، وفي يونيو من العام الماضي 2017 أصبح المجلس العلمي للتسامح والسلام الذي لطالما حلم به، منظمة دولية مسجلة ومعترفاً بها. فما الذي دفعه نحو التفكير في هكذا مشروع؟

لطالما كان تعامل الناس مع الدين سببا في كثير من الحروب سواء بين أصحاب الأديان المختلفة أو بين أتباع الدين الواحد. فكيف سيتعامل المجلس العالمي للتسامح والسلام مع الدين وما المسموح والممنوع منه؟