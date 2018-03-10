ضيف "منارات" الكاتب والأديب العراقي نجم والي الذي غادر العراق منذ بداية الثمانينات ومازال يعيش حالة البعد والهجرة بكل تجلياتها الابداعية ويرى نفسه شريكا في حضارات الغرب والشرق; فهو يعيش بين عالمين متعاكسين في الحالة والتحضر، العالم العربي الذي خرج منه والعالم الغربي الذي انتمى إليه. من هنا كان رفضه لمن يقول بحتمية وأبدية تخلفنا.. يرى الدكتور نجم والي أن الحضارة العربية والإسلامية لم تكن منغلقة أو انعزالية بل فتحت الباب للمختلفين في الجنس والعرق ليكونوا شركاء فيها، فهناك الكثيرون الذين أثروا ولم يكونوا عربا مثل البخاري والترمزي والرازي وابن سينا وغيرهم الكثيرون.