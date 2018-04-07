منارات | فاروق حمادة

ضيف "منارات" المفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور فاروق حمادة، يعمل مستشارا دينيا في ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، كما أنه يعمل مديرا لجامعة محمد الخامس في أبوظبي، اهتم بعلم الحديث واشتغل عليه لذا وضعنا أمامه الأحاديث التي تتخذها الجماعات المتشددة مثل "داعش" وغيرها كمبرر فقهي لأعمالها. كانت الحاكمية نقطة التقى خلالها المختلفون مذهبيا، فرغم أنها خرجت من فكر أبو الأعلى المودودي الباكستاني السني ونقلها إلينا سيد قطب المصري السني، إلا أن الخميني اعتمد عليها في كتابه الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه حينما ترجم كتاب "في ظلال القرآن" لسيد قطب ونشر كتبه داخل المجتمع الإيراني. رغم كثرة علماء الأمة المعتدلين ورغم قلة وندرة صانعي الأفكار المتطرفة فلماذا دائما تعجز الكثرة المعتدلة عن مواجهة القلة المتطرفة؟