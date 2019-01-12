منارات | الأغنية السياسية - الجزء الثاني

الأغنية السياسية في مصر بل وفي بعض البلاد العربية تأريخًا ورصدًا حقيقيًا للأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما كانت صوتا للأغلبية الصامتة في المجتمعات.

فقد مثًل لهم هذا الشكل الغنائي وسيلة مشروعة للرفض والاحتجاج والتأييد والفرح والألم أيضًا .



في الجزأين محاولة لرصد تاريخ الغناء السياسي المصري منذ بدايته .. كيف كانت الأغنية السياسية حاضرة عبر العصور ، ما أسباب ظهورها وظروفها والأحداث التى جرت وقتها ..



كيف تطورت الأغنية السياسية، ومن الذى غناها فى كل مرحلة وسبب ذلك والظروف التى حدثت، محاولة لإعادة اكتشاف المواقف الحقيقية لأسماء بحجم سيد درويش وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وعلاقة الفنانين بالسلطة وكيف بدأت تتحول من أغنية رسمية إلى أغنية ممنوعة تمثلت في أسماء مثل الشيخ إمام و أحمد فؤاد نجم ..



كيف يتفاعل الجمهور مع الأغنية السياسية .. التي كانت في مراحل وأزمنة معينة حاضنته الفنية، خصوصا أن جزءا مهما في نجاحها هو أنها خلقت جمهورها الخاص بها .

