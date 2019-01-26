منارات|الميراث والتجديد - الجزء الثاني

قوانين الأحوال الشخصية وحقوق المرأة التونسية مرة أخرى إلى واجهة مشهد الجدل والنقاش..

هذه المرة يعاد طرح مشروع قانون قديم لطالما تم تأجيله كثيرا وهو المساواة في الميراث بين المراة والرجل

ماهي المبررات التي ساقها مؤيّدو مشروع"المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة"؟

ما هي حدود الدول المدنيّة التي أكدّها الرئيس التونسي حيث يُطالب بضرورة إجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث ؟

ما الذي يجعل مشروع "قانون المساواة في الميراث"التونسي يتردد صداه في مصر ؟

ما هي حدود التجديد في الخطاب الديني ولماذا لا تتغيّر بعض قواعد الفقه بتغير الظروف والزمن..

ولماذا احتدم الجدل داخل مصر على قانون لن يطبق فيها ؟

