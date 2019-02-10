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منارات | أميركا والعالم الاسلامي .. علاقة متوترة

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كثير من الباحثين والسياسيين يرونها علاقة يسودها التوتر والارتباك، إنها تلك التي تربط أميركا بالعالم الإسلامي.
المتأمل لتلك العلاقة يراها علاقة يديرها السياسيون ويضع لبناتها الأساسية المفكرون والفلاسفة..
حين تنظر إلى ما اُنتج فكريا او كُتب تستطيع بيسر كامل أن تتعرف على ما يحكم تلك الروابط.
لماذا يكرهوننا كما يقول الباحث والإعلامي الهندي المسلم فريد رفيق زكريا رئيس النسخة الدولية لمجلة "نيوز ويك" أو ما كتبه الكثيرون حول مصطلح صناعة الكراهية أو ما خرج من ثوب هينتنغتون من كونه صداما حضاريا بامتياز

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