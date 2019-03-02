منارات | "ريش".. مقهى الثقافة والتاريخ

مقهى عمره أكثر من قرن. تأسس العام 1908 ، ارتبط اسمه بكبار الأدباء والمثقفين والسياسيين المصريين والعرب أمثال: نجيب محفوظ، وطه حسين، وأم كلثوم، وأحمد فؤاد نجم، ومحمود درويش...

مقهى "ريش" ذاكرة تاريخ مصر الأدبي والثقافي والسياسي والذي ظل همزة وصل بين الجيل القديم والجيل الجديد..

كان شاهدا على ثورة 1919 في مصر، فقد كان البرلمان الشعبي لوسط القاهرة وقوتها الناعمة، وكانت ولادة جديدة للأفكار والرؤى والأسماء.

المقهى احتضن مثقفيها وفنانيها على اختلاف مذاهبهم الثقافية والسياسية والدينية، ولعب دوراً مهماً في التاريخ الحديث للثقافة المصرية، فكان ريش المتنفس الوحيد لهذه الفئة المؤثرة.

