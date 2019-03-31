منارات | الأغنية السياسية - الجزء الأول

الأغنية السياسية في مصر بل وفي بعض البلاد العربية تاريخًا ورصدا حقيقيا للأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما كانت صوتا للغالبية الصامتة في المجتمعات.

فقد مثًل لهم هذا الشكل الغنائي وسيلة مشروعة للرفض والاحتجاج والتأييد والفرح والألم.

في الجزأين الأول والثاني من البرنامج، محاولة لرصد تاريخ الغناء السياسي المصري منذ بدايته .. كيف كانت الأغنية السياسية حاضرة عبر العصور، ما أسباب ظهورها وظروفها والأحداث التى جرت وقتها ..

كيف تطورت الأغنية السياسية، ومن الذي أنشدها في كل مرحلة وسبب ذلك والظروف التي حدثت، محاولة لإعادة اكتشاف المواقف الحقيقية لأسماء بحجم سيد درويش وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وعلاقة الفنانين بالسلطة وكيف بدأت تتحوّل من أغنية رسمية إلى أغنية ممنوعة تمثلت في أسماء مثل الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم...

كيف يتفاعل الجمهور مع الأغنية السياسية، الذي كان في مراحل وأزمنة معينة حاضنته الفنّية، خصوصا أن جزءا مهما في نجاحها هو أنها خلقت جمهورها الخاص بها .

