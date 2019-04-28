منارات | أزمة النشر في العالم العربي

هذه الأرقام تُجسّد جزء من أزمة العالم العربي في عصر المعلومات ...

أفضل كتاب في العالم العربي يمكن أن يطبع منه 5 الاف نسخة بينما في بريطانيا مثلا يتم طباعة 85 الف نسخة من الكتاب الواحد.

وفي الولايات المتحدة وصلت عائدات النشر الى 25 مليار دولار. بينما في العالم العربي بأكمله 4 ملايين دولار

عدد العناوين المنشورة في العالم العربي كله متوسط 50 الف عنوان، بريطانيا وحدها تنشر سنويا 250 الف عنوان، ومعدل ما يقرؤه المواطن العربي مفزع وكارثي، فهو يقرأ ربع صفحة في العام، يعني سطر كل شهر، يعني كلمة في الأسبوع. هل المشكلة أن العالم العربي لا يُنتج المعرفة .. أم ينقصه الوعي؟ برنامج منارات يطرح هذه الإشكالية.

