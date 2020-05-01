مرايا رمضان | رفيق الحريري .. رفيق الأمل آخر تحديث: الجمعة 8 رمضان 1441 هـ - 01 مايو 2020 KSA 15:00 - GMT 12:00 تارخ النشر: الجمعة 8 رمضان 1441 هـ - 01 مايو 2020 KSA 13:18 - GMT 10:18 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مرايا رمضان | رفيق الحريري .. رفيق الأمل PDF اطبع حجم الخط مرايا رمضان | رفيق الحريري .. رفيق الأمل إقرأ أيضاً مرايا رمضان | حمودة باشا الحسيني .. روح تونس 11:58 GMT إقرأ أيضاً مرايا رمضان | الملك عبد العزيز .. هدية السماء 22:29 GMT