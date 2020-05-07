مرايا رمضان | الخديوي اسماعيل .. مهندس مصر الحديثة آخر تحديث: الخميس 14 رمضان 1441 هـ - 07 مايو 2020 KSA 18:36 - GMT 15:36 تارخ النشر: الخميس 14 رمضان 1441 هـ - 07 مايو 2020 KSA 18:35 - GMT 15:35 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مرايا رمضان | الخديوي اسماعيل .. مهندس مصر الحديثة PDF اطبع حجم الخط مرايا رمضان | الخديوي اسماعيل .. مهندس مصر الحديثة إقرأ أيضاً مرايا رمضان | الجواهري .. جوهرة العراق 12:51 GMT إقرأ أيضاً مرايا رمضان | نزار قباني .. نسيم الشام 11:09 GMT