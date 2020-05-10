مرايا رمضان | نزار قباني .. نسيم الشام آخر تحديث: الأحد 17 رمضان 1441 هـ - 10 مايو 2020 KSA 14:09 - GMT 11:09 تارخ النشر: الأحد 17 رمضان 1441 هـ - 10 مايو 2020 KSA 14:08 - GMT 11:08 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مرايا رمضان | نزار قباني .. نسيم الشام PDF اطبع حجم الخط مرايا رمضان | نزار قباني .. نسيم الشام إقرأ أيضاً مرايا رمضان | الخديوي اسماعيل .. مهندس مصر الحديثة 15:36 GMT إقرأ أيضاً مرايا رمضان | محمد الخامس .. ملك الاستقلال 14:48 GMT