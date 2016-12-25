مرايا .. العرضة رقصة الحرب المجيدة

رقصة تاريخية، وعرض قديم، ارتبط تاريخيا بلحظات التحدي ونداء الفزعة، وبهجة مابعد النصر، في نجد، وسط الجزيرة العربية، بل في كل دول الخليج، كما يقرر الباحثون، إنها رقصة العرضة السعودية.

قصائد حماسية، وقرع مثير للطبول، وتلاعب أخّاذ بالسيوف، ورمي رشيق للبنادق في الهواء، واحتماء باللواء، تلك هي مفردات العرضة.

حلقة جديدة من مرايا مع الزميل مشاري الذايدي.

