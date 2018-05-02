مرايا | وعد "القدّية" الذي صار

الوعد كان، قبل حوالي سنتين، افتتاح اكبر مدينية ترفيهية في العالم.. غرب العاصمة السعودية الرياض... وقد تحقق الوعد قبل أيام.

مدينة القدية، الواقعة في حضن جبال طويق او جبال اليمامة او جبال العارض، جدار الرياض الغربية، تحولت اليوم من مراع وفياف وسهول تستلقي على أحضان الجبال النجدية الشماء وجهة عالمية، وليس محلية، او لنقل بدقة، دشنت مسيرتها لتكون الوجهة الكبرى، على مراحل ثلاث، تنتهي بحلول عام 2033.

الترفيه والسياحة، مطلب رئيس وليس من نوافل الأمور، وقلنا هذا الامر مرارا، الترفيه ينقي المجتمع من عوادم الملل والضجر وفاسد الأوقات.

وهو الى ذلك ، اعني الترفيه، ضرع اقتصادي حلوب، دائم، وليس نفطا او معدنا ناضبا.

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز انطلاقة مشروع القدية، وتلك لعمري محطة سعودية خلدها، موش سيخلدها، التاريخ.

خلونا في لغة الأرقام، مثلا:

حوالي 30 مليار دولار ينفقها السعوديون كل عام على السياحة والترفيه خارج البلاد.

هذا الرقم يفترض انه يبدأ بالتناقص لصالح الانفاق داخل السعودية، مع دقة ازميل وضربة جرافة على ارض مشروع القدية حتى يستوي على عوده صرحا كاملا.

حوالي 7 مليون سائح سعودي سنويا للخارجنفس الشيء يفترض ان الرقم يبدا بالتدفق نحو الوجهات السياحية السعودية الداخلية، ومنها القدية، وطبعا مشروع نيوم ومشروع واجهة البحر الأحمر، وغيره وغيره.

يضيف المشروع قيمة اقتصادية تقدر بنحو 17 مليار ريال سنويا للاقتصاد السعودي.

من مزاياه الاقتصادية الهامة، انه لا يتطلب نزع مليكات إلا في حدود قليلة جداً تقدر بنحو 10% من مساحته الشاسعة، وسيتم تعويض أصحابها بأراضٍ أخرى وليس نقداً.

سيعمل المشروع على استقطاب 31 مليون زائر من كل مكان .

خلونا نسمع ايش قال اهل الخبرة والمعرفة بهذا الشأن، اعني صناعة الترفيه.

الرئيس التنفيذي للقدية، مايكل رينينجر، في كلمته خلال حفل التدشين قال عن القدية : "إنه موقع شاسع مترامي الأطراف يقدم فرصاً استثمارية واعدة، فنحن نتحدث عن مساحة ضعفي ونصف مدينة) ديزني وورلد أو 100 ضعف مساحة سنترال بارك في نيويورك. أرض ستوفر كل أنواع الترفيه لنحو 17 مليون زائر بحلول عام 2030".

وأشار رينينجر إلى أنه "بحلول عام 2030 سيوفر المشروع نحو 57 ألف وظيفة للشباب السعودي، وهو أحد 3 مشاريع سياحية عملاقة ستشهدها المملكة".

هذه جبال اليمامة عارض اليمامة ...طويق...وصفحة مزهرة من صفحات هذا الجبل الأشم، لكنها اليوم مع الفرح والترفيه بعد صفحات الحروب وصناعة الامن ووخد الإبل على مرتفعات وملتويات طويق:

