مرايا | الغزو الإيراني للمغرب الأقصى

تحرش الجماعة الخمينية الحاكمة لإيران، وعصاباتها العربية، بالشمال الافريقي، دول المغرب الأكبر، موش جديدة ولا غريبة.

حتى الجزائر اللي دايم على خلاف مع مملكة المغرب بخصوص الصحراء المغربية، لم يسلم من غزوات الخمينية ثقافيا ودينيا وسياسيا.

الازمة الأخيرة لمن تابع، هو ان دولة المغرب، فاض بها الكيل، وقررت قطع العلاقات مع ايران، وهذي موش اول مرة تحصل، لكن الجديد او الابداع الخميني النيو اللي حصل، هو دعم ايران، من خلال مخلبها اللبناني حزب الله، لجبهة البوليزاريو، والأخيرة هي التنظيم الذي يريد حكم الصحراء المغربية واقتطاعها من الأرض المغربية السيادية.



الخلاصة، حزب الله اللبناني درب جماعة الانفصاليين في الصحراء المغربية، بتوجيه من ايران طبعا، وهذا تعتبره مملكة المغرب اعلان حرب عليها، بما تعنيه قضية الصحراء المغربية من مكانة مركزية في نظرية الامن القومي المغربي ونتذكر أيام المسيرة الخضراء للمغرب أيام الراحل الملك الحسن الثاني

حسب ماقالي صديقي العارف بدهاليز حزب الله اللبناني، فان عناصرهم الخطرة تتخذ من المغرب مكانا لادارة عملهم السيء في غرب افريقيا كلها، مستغلين سماحة النظام السياسي المغربي، وأيضا تطور البلد من النواحي المصرفية والمالية والقانونية ... وسبق القبض في المغرب على قيادي خطير من حزب الله بتهم تتعلق بغسيل أموال وانشطة إرهابية أخرى .



غضب المغرب من ايران وعصابته اللبنانية ليس بسبب غضب السعودية والبحرين والامارات، هذا الدول اللي اخذت موقف صريح من الفساد الإيراني، غضب المغرب لأسباب تخص صميم امنه القومي الداخلي.

عشان تعرفوا قديش مدمر وقاتل السكوت او التهاون او التطنيش على الخطر الخميني بحجة او باخرى مثل ماتسوي بعض الدول العربية بل الخليجية، وفي الاخر هي اللي تاكلها من سموم وحنظل وزقوم شجرة جهنم الإيرانية :



