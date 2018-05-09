مرايا | يوسف ندا .. شهبندر تجار الإخوان

اليوم بنحكي معكم حكاية تلخص لكم أيش هي جماعة الاخوان المسلمين اللي مسويه كل هالمشكلات على مدى حوالي قرن لنفسها وللناس وللمسلمين واالعرب.

الحكاية حتكون من خلال حكاية شخص هو قطعة اصيلة لاشائبة فيها من التمثال الاخواني الصلب.

ربى من صباه معهم، ودخل في العالم السري للجماعة، بل وصار هو صانع لهذا العالم، خاصة في ملفات المال العالمية، والبنوك، والعلاقات السرية مع حكومات العالم.

يعني تقدر تقول عليه هو واحد من فرسان المعبد الاخواني الاصلاء، على طريقة فرسان المعبد القدامى، تلك الجماعة السرية الصليبية الغامضة.

شخصيتنا و المصري أصلا، الإيطالي جنسية السويسري إقامة، يوسف ندا، الشيخ الطاعن في السن، وهو عاد اليوم ينشط بقوة لصالح الجماعة بعد طردها من مصر وإعلان الحرب عليها من التحالف العربي الرباعي وغيرهم.

يمكن مع تقدم السن، بدا الرجل المعروف بالسرية والتكتم، وعالم الخفاء، يحكي كثيرا، ويفقد اعصابه، واخرتها حين طلع في منبر الاخوان المفضل قناة الجزيرة وشتم بطريقة متهورة السعودية وقادة السعودية .

أيضا جوا مصر اخباره كثيرة انه يدعو لعقد مصالحة بين جماعة الاخوان والدولة المصرية، بس من طرف الدولة المصرية لحد الان، على قولة اخوانا بمصر، ماحدش معبرة اومعبر جماعته .

هو صديق ، اعني يوسف ندا، لمرشد الجماعة الحديدي، تلميذ سيد قطب المخلص، مهدي عاكف، وكان عاكف اذا اسافر له في سويسرا او المانيا يقيم عنده، واصلا عاكف كان في المانيا نشطا في ترويج الاخوان، ونعلم ان المانيا كانت من المحطات الأولى لمهاجري الاخوان، وكذلك سويسرا كما جرى مع صهر المؤسس حسن البنا، سعيد رمضان، والد طارق رمضان .



مع يوسف ندا..شاهبندر تجار الاخوان، كما يلقبه البعض:

