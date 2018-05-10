مرايا | هل وصلت إيران للقنبلة النووية؟

الذي لاشك فيه أن من يصدق وعود وعهود النظام الإيراني حول سلمية برنامجه النووي، وأنه نظام مسالم خفيف ظريف، موش ظريف وزير الخارجية الشفيف اللطيف، دكتور جواد زريف، فهو كمن يصدق أنو مايك تايسون من هواة جمع الفراشات الاستوائية، وليس ملاكما بقبضة من خرسانة !

تركيبة وعقيدة وسلوك قادة الحرس الثوري الخميني، دعاية وخطابة وفتاوى سادة الميلشيات الشعبية، تجوال وكلام وغزوات جنرال الإرهاب الإيراني المتجول قاسم سليمان وفيلق قدسه، وأخيرا فعلات وضربات وهجمات صبيان المرشد الأكبر، في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، كلها.. كل هذه العناوين، تقول لنا شيئا واحد لاغير: هذا نظام قاتل تكفيري استباحي للآخر.



مرة كنت اتناقش مع صاحب لي صحافي، قبل كم سنة، قبل سالفة الاتفاق السيء السري اللي سواه العظيم الاستراتيجي الافل بارك أوباما مع ايران اول ماشرف حضرته البيض الأبيض في 2008 انو ايران خطر كبير من دون نووي، فكيف به.

النووي الحقيقي القاتل تبع ايران ، ايران الخمينية طبعا، هو العقيدة التي تحكم هذا النظام، وليس مجرد امتلاكه سلاح نووي.

عشان كذا لما يجيك واحد كاتب عربي دقة قديمة، يقولك من حق ايران تملك سلاح نووي مادام غيرها، واولهم إسرائيل تملكه.

كلام يبدو عظيم وبطل وشعبوي، لكن بصرف النظر عن كون إسرائيل دولة محتلة لارض ليست لها في الضفة الغربية وغزة، حسب قرارات الأمم المتحدة، مايحتاج نحكي طبعا عن سجل إسرائيل الأسود، لكن هل استخدمت يوما سلاحها النووي ضد احد، رغم كثرة حروبها الغاشمة؟

بينما هل يثق احد، أي احد عاقل، انو لو ملك خامنئي وعلي شمخاني ومحمد علي جعفري واحمد جنتي وقاسم سليماني القنبلة النووية مع الصواريخ بعيدة المدى اللي كل يجربون فيها، انهم سيتورعون عن القائها على خصومهم، الكفار، أعداء ولي امر المسلمين كل المسلمين، علي خامنئي!؟

افلا تعقلون؟

هل ننتظر فعلا ان نصحو ذات يوم على اجراء ايران ، ايران الخمينية، لأول تفجير نووي في احد الصحاري الإيراني او في بحر العرب ؟

