مرايا | الانتخابات العراقية .. لا يلدغ المؤمن

وجرت الانتخابات النيابية في العراق، 2018 سيصل من يصل ويغيب من يغيب بعد سنوات من العواصف والرياح العاتية التي هبت على خيمة العراق، عواصف سبقت حينا مطر خير وسبقت احيانا واحيانا سموم الخماسين الحارقة.

هل تعلم الانسان العراقي بعد ان جرب الاحزاب الدينية الشيعية والسنية وجماعات المصالح العرقية، وتجار السياسة، ممن تكالبوا على مائدة العراق الغنية، هل تعلم الانسان العراقي وعلم اليوم بعد 4 مواسم انتخابية منذ الاطاحة بصدام حسين 2003 وتعتبر جولة العام الجاري هذه هي الجولة الرابعة؟

مرت سنوات صعاب ، طار فيه جزء من جغرافيا العراق الى جيب داعش حينا وإمرة الحرس الثوري الايراني حينا اخر .

الملموس اليوم هو ان العراق والعراقية، العاديين يعني، موش اللي راكبين راسهم مع الاحزاب هو القرف من صراعات وعصابات السياسة والدين...

هو حتى اللحظة مافيه اعلان رسمي للانتخابات اللي صارت السبت اللي راح، بس الارقام الاولية تقول ان الفائز الاساسي هو تحالف رئيس الوزراء حيدر العبادي اللي هو تحالف النصر، ومعه تحالف مقتدى الصدر اللي هو تحالف سائرون.

طبعا هذا خبر جيد، لانه يجي على حساب تحالفات سيئة الاجندة والاهداف وغير نافعة لمستقبل العراق ووحدته الوطنية، خاصة جماعة نوري المالكي وجماعة الحشد الشعبي الطائفي برئاسة هادي العامري، المغرم بتجربة ايران الموله بقاسم سليماني.

الحلو ن حسب صحيفة "الحياة" أن قائمة النصر، قائمة حيدر العبادي، حققت نتائج كبيرة في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، يعني المناطق السنية، وهذا مؤشر صحي وتحية طيبة من ابناء السنة في العراق لصالح من يرون فيه محققا للوحدة نابذا للطائفية والفساد.



على كل حال...علمتنا الايام الا نفرط في التفاؤل...لكن ليس لنا الا الامل...والنصر للعراق النقي من دنس الطائفية والفساد

