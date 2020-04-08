مرايا | كيف طببت الدولة السعودية الجراح؟ آخر تحديث: الأربعاء 14 شعبان 1441 هـ - 08 أبريل 2020 KSA 19:31 - GMT 16:31 تارخ النشر: الأربعاء 14 شعبان 1441 هـ - 08 أبريل 2020 KSA 19:27 - GMT 16:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مرايا | كيف طببت الدولة السعودية الجراح؟ PDF اطبع حجم الخط مرايا | كيف طببت الدولة السعودية الجراح؟ إقرأ أيضاً مرايا |كيف طببت الدولة السعودية الجراح؟ 16:30 GMT إقرأ أيضاً مرايا | كورونا والدعاية الصينية العالمية 00:18 GMT